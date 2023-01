As postagens na internet oferecem corridas com desconto de 50% em aplicativos - Reprodução Twitter

Publicado 04/01/2023 17:45 | Atualizado 04/01/2023 17:56

Rio - Um esquema de golpes online vem oferecendo descontos de até 50% em aplicativos de corridas e pedidos de delivery. A modalidade criminosa usa perfis invadidos e até cartões de crédito clonados para oferecer facilidades.



O golpe funciona com o golpista intermediando os serviços e pedindo apenas 50% do valor cobrado oficialmente. Na prática, isso significa que os usuários solicitavam uma corrida de R$ 50 e pagavam apenas R$ 25 para esse intermediador.



O mesmo acontece com pedidos de entregas de refeições por delivery. Se o pedido fosse R$ 100, o usuário só pagaria metade desse valor para o golpista. Na prática, esse valor acaba sendo pago por vítimas que tiveram seus cartões clonados, enquanto o criminoso embolsa o valor pago pelo usuário do esquema.



Uma reportagem desta quarta-feira, no RJTV, da TV Globo, mostrou um grupo em aplicativo de mensagens com mais de 5.300 usuários onde o "serviço" é oferecido. O esquema tem até moderadores, que ficam responsáveis por intermediar as operações. Um desses, inclusive, teria desmentido a informação de que se tratava de golpes praticados com cartões clonados.

Apesar da negativa, as vítimas podem ser encontradas aos montes na internet. Nas redes sociais, não faltam relatos de vítimas alegando terem tido seus cartões clonados nos últimos dias, especialmente durante festas de fim de ano. "Levando golpe na Uber, cartão sendo clonado 2022 se despedindo do jeitinho carinhoso dele", compartilhou um usuário do Twitter.



Apesar da negativa, as vítimas podem ser encontradas aos montes na internet. Nas redes sociais, não faltam relatos de vítimas alegando terem tido seus cartões clonados nos últimos dias, especialmente durante festas de fim de ano. "Levando golpe na Uber, cartão sendo clonado 2022 se despedindo do jeitinho carinhoso dele", compartilhou um usuário do Twitter.

"Gostoso, final de ano com cartão clonado, desde o dia 23 os caras passando Uber no meu cartão e só fui ver hoje", comentou outro usuário.

Do outro lado, ainda na rede social, usuários oferecem o serviço de corridas com 50% de desconto usando cartões clonados: "Grupo pra tropinha que quer o Uber 50% Só entrar lá!!", compartilhou um perfil na rede. Em um dos anúncios, o criminoso chega a dar garantias de que a corrida acontecerá orientando o pagamento só "quando o motorista aceitar a corrida".

A reportagem de O DIA procurou a Uber e o Ifood, principais serviços online de corridas e delivery, sobre as políticas adotadas para evitar os golpes, mas até o momento não recebeu retorno.

A Polícia Civil também foi questionada sobre a abertura de investigação quanto ao crime relatado de clonagem de cartões, mas informou que, nesses casos, é necessário que seja feito o registro da ocorrência pelas vítimas.