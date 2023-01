Vacinômetro indica que foram aplicadas 6.424.813 doses do imunizante contra o coronavírus na cidade do Rio - Clarildo Menezes

Publicado 05/01/2023 08:59

Rio - A vacinação contra a Covid-19 em adultos e crianças vai ser suspensa no município do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (6). Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio), solicitou ao Ministério da Saúde a entrega de novas doses o mais rápido possível.

A cidade possui poucas doses para crianças de 5 a 11 anos e, por esse motivo, somente elas vão continuar sendo vacinadas enquanto durarem os estoques.

A SMS-Rio ainda reafirma a importância dos pais e responsáveis levarem as crianças desta faixa que ainda não se vacinaram ou estão com segunda dose atrasada aos postos de saúde para colocar em dia a vacinação antes do término do estoque.

Até esta quarta-feira (4), pouco mais de 297 mil crianças de de 0 a 4 anos ainda não haviam tomado nenhuma dose da vacina e apenas 26 mil tem esquema vacinal completo. Já entre 5 e 11 anos, o número de não vacinados chega a cerca de 88 mil. Nesta mesma faixa, 356.258 completaram o esquema vacinal.

Em toda a cidade, 6.424.813 pessoas já se vacinaram com a primeira dose da vacina, enquanto 6.083.764 tomaram a segunda, segundo dados da SMS-Rio. Se tratando do reforço, o número caí drasticamente: somente 4.044.122 voltaram aos postos de saúde para tomar uma nova dose da vacina e 2.021.718 completaram o esquema vacinal.