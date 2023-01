Só nos primeiros quatro dias do ano, Bombeiros fizeram quase 400 salvamentos nas praias cariocas - Érica Martins / Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 09:40

Rio - O Corpo de Bombeiros realizou 398 resgates de banhistas que se afogaram nas praias do Rio nos primeiros quatro dias do ano. Nessa terça-feira (3), uma adolescente que estava conhecendo o mar pela primeira vez se afogou na Praia da Barra da Tijuca e não resistiu.

Jackson Vieira, irmão mais velho de Pamela Vitoria, menina de 13 anos que morreu afogada, explica que ela estava em uma parte rasa e foi surpreendida por uma onda forte. Foi ele mesmo quem contou para a família sobre a morte da jovem e que não tem palavras para descrever a dor que está sentindo com a perda.



"Eu tive que dar [a notícia]. O coração está apertado, [está] todo mundo triste, minha irmã caçula, não tem nem o que dizer. Sem palavras de verdade", desabafou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foram acionados às 20h para o socorro da adolescente, na altura do posto 1 da praia. Ela já estava em estado grave, quando foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra, onde veio a falecer.



Os bombeiros alertam que no período de férias de verão as praias costumam ficar lotadas e, por isso, os afogamentos também aumentam. Muitos pais levam as crianças para o mar.

De acordo com a corporação, é preciso estar alerta, principalmente no período da noite.