Pamela Oliveira, de 13 anos, estava na praia pela primeira vez quando se afogou - Arquivo Pessoal

Publicado 04/01/2023 10:02 | Atualizado 04/01/2023 13:30

Rio - Uma adolescente, identificada como Pamela Vitória de Oliveira, de 13 anos morreu afogada na noite desta terça-feira (3) na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

A jovem, que era moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estava na praia pela primeira vez. Sem conhecer o local, a menina entrou no mar já durante a noite.



De acordo com a técnica de enfermagem Drielle Vieira, prima da vítima, a adolescente foi à praia com os irmãos. Banhistas que estavam no local teriam tentado fazer o socorro junto com os bombeiros e a menina saiu da água ainda com vida, porém sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Jackson Vieira, irmão mais velho de Pamela, contou que ele mesmo quem contou para a família sobre a morte da jovem e que não tem palavras para descrever a dor que está sentindo com a perda.

"Eu tive que dar [a notícia]. O coração está apertado, [está] todo mundo triste, minha irmã caçula, não tem nem o que dizer. Sem palavras de verdade", desabafou.

Em seu relato, Jackson disse que sua irmã estava há poucos metros da areia e, por isso, quando viu as pessoas assustadas com alguém se afogando, não achou que se tratava de Pamela.

"Ela estava brincando no canal, estava ela, a amiguinha dela, veio uma correnteza forte e levou as duas, só que a colega dela conseguiu sair e ela não. Quando eu olhei, até vi uma mão subindo, todo mundo ficou desesperado, mas eu não sabia que era ela. Quando eu vi que era ela, eu entrei em desespero. Ela estava uns há uns três, quatro metros, mais ou menos, da areia quando estava brincando, depois, quando ela se afogou, já ficou a uns quinze metros", disse.

O irmão da vítima ainda abordou o fato da fatalidade ter ocorrido no dia em que a adolescente escolheu para conhecer a praia. "Era a primeira vez dela, ela estava toda feliz com por ter ido e infelizmente aconteceu essa tragédia".

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foram acionados às 20h para o socorro da adolescente, na altura do posto 1 da praia. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra, em estado grave.



A direção do Hospital Lourenço Jorge, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), informou que a vítima já chegou em óbito na unidade de saúde.



Ainda de acordo com relato da prima, a família está no IML do Rio aguardando a liberação do corpo pelo hospital. Não há informações sobre o velório da adolescente.