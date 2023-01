Policiais buscam armas em barco e casa do rapper Orochi - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2023 22:12 | Atualizado 04/01/2023 22:13

Rio – O rapper Orochi foi alvo de uma operação policial, nesta quarta-feira (4), de busca por armas publicadas nas redes sociais do cantor. Policiais do Serviço Reservado (P2) do 25º BPM (Cabo Frio) e civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da 127ª DP (Búzios) tentaram localizar o armamento em um barco e em uma casa alugada pelo músico em Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos. A operação contou com o apoio da Capitania dos Portos, que levou os agentes até o barco onde estava Orochi.

Após a publicação, policiais da Desarme conseguiram um mandado de busca e apreensão para os dois locais. Três pistolas que seriam de PMs que realizam a segurança do artista foram localizadas e devem ser encaminhadas para a Corregedoria da corporação. Uma pequena quantidade de droga sintética também foi apreendida na residência. As informações são do 'Extra'.

Procurada pela reportagem do DIA, a assessoria do rapper afirmou que Orochi prefere não se pronunciar e que ele está focado apenas na produção de seu álbum.