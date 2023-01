Dom Orani celebra missa pela alma do Papa Bento XVI, na Basílica de São Pedro, em Roma - Divulgação / Arquidiocese do Rio de Janeiro

Dom Orani celebra missa pela alma do Papa Bento XVI, na Basílica de São Pedro, em RomaDivulgação / Arquidiocese do Rio de Janeiro

Publicado 04/01/2023 22:40

Rio – O Cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, celebrou, nesta quarta-feira, na Basílica de São Pedro, em Roma, uma missa pela alma do Papa Bento XVI, que morreu neste sábado (31), após uma piora repentina de saúde nos últimos dias. Joseph Aloisius Ratzinger estava desenvolvendo complicações de saúde relacionadas à idade avançada.



"Ao rezar diante do corpo de nosso amado Papa Bento XVI, agradeci a Deus de modo especial pelo seu testemunho e pelo seu legado espiritual e intelectual. Que seus ensinamentos e a sua vida, permaneçam vivos na vida da Igreja e de nossa sociedade", disse Dom Orani após a celebração.





No dia da morte do arcebispo, No dia da morte do arcebispo, Dom Orani fez uma oração pelo Papa Emérito Bento XVI em missa realizada na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro da cidade.