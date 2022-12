Dom Orani João Tempesta falou na manhã desse sábado (31) na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, sobre falecimento do Papa do Bento XVI e uma oração. - Érica Martin/ Agência O Dia

Publicado 31/12/2022 11:26 | Atualizado 31/12/2022 13:10

Rio - O arcebispo Cardeal Orani João Tempesta fez uma oração pelo Papa Emérito Bento XVI, que morreu neste sábado (31), após uma piora repentina de saúde nos últimos dias. A missa foi realizada por volta das 9h na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro da cidade.

Após a oração, Dom Orani falou com a imprensa sobre o Papa e relembrou momentos com ele, além de ressaltar a importância de sua missão na terra. "Estamos hoje recordando um grande homem do século, que na sua missão, no seu trabalho, cumpriu de tal forma que influenciou o seu tempo. Ele tratou de tudo e ao mesmo tempo trouxe iluminações, muitas luzes, ao mundo", disse.

"Ele escreveu grandes obras como teólogo e era conhecido como um dos maiores do mundo. Quando se tornou Emérito, viveu em um mosteiro, revezando com as ordens religiosas todo esse tempo em vida de oração. Ele disse que ia passar o resto de sua vida rezando. Com o avanço da doença, o Papa Bento passou a falar mais baixo, orando silenciosamente e falava que estava se preparando para a despedida e pelo grande encontro. O Papa sempre teve essa consciência da vida eterna", completou o arcebispo.



Dom Orani ainda relembrou que o Papa Emérito Bento XVI escolheu o Rio de Janeiro para sediar o JMJ, em 2013, e foi ele quem o nomeou para Belém do Pará e para o Rio. "Creio que hoje, ao se despedir, o Papa Emérito volta para a casa do pai para o encontro que ele sempre almejou, o encontro com Deus, e agradecemos a vida dele. Ele sempre teve preocupação com a educação do estado do Rio e essa proximidade, esse interesse dele pela educação, juventude, pela pastoral, marcou-me muito".



O Bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, Dom Antônio Luiz Catelan, falou um pouco sobre o seu relacionamento pessoal com o Papa Emérito Bento XVI. "Eu tive a oportunidade de me relacionar de forma mais pessoal com ele quando fui nomeado para comissão teológica internacional, em 2014. Quando começamos o projeto para a tradução das obras teológicas dele, para tratar dos temas relativos à tradução, teve início um relacionamento mais próximo. Então, enquanto Emérito, tive a chance de estar com ele 12 vezes, sendo a última em dezembro do ano passado, que ele até perguntou de Dom Orani", declarou.

"Ele sempre mostrou interesse pelas vocações, pelo que era publicado no Brasil em termos teológicos. O que me marca, em primeira mão, nem é o seu alto nível intelectual, mas a sua humildade. O Papa Emérito era uma pessoa afável, próxima, que prezava o olho no olho e tinha interesse por coisas cotidianas", completou o Bispo.



Neste último dia do ano (31), uma missa será presidida pelo Cardeal Dom Orani às 23h, no Santuário do Cristo Redentor.