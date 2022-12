Caminhão e motorista foram interceptados pelos criminosos na altura de Parada de Lucas - Reprodução

Publicado 31/12/2022 08:58

Rio - A Polícia Militar recuperou um caminhão de carga que havia sido roubado na noite desta sexta-feira (30) na Comunidade da Ficap, na Pavuna, Zona Norte do Rio.

De acordo com a corporação, equipes do 41ºBPM (Irajá) receberam informação de roubo de carga com motorista sequestrado no interior da comunidade. Ao se dirigirem para o local, encontraram o motorista e o caminhão.

A vítima informou para aos agentes que foi abordado por criminosos na Avenida Brasil, altura de Parada de Lucas, também na Zona Norte, e teria sido obrigado a dirigir até a comunidade.

Parte da carga que estava sendo levada pelo veículo foi roubada pelos criminosos. O caso foi encaminhado para a 39ª DP (Pavuna).