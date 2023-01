Criminoso foi localizado e preso por equipes da UPP Andaraí - Reprodução

Criminoso foi localizado e preso por equipes da UPP AndaraíReprodução

Publicado 02/01/2023 07:17

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo (1º), um suspeito de praticar diversos roubos de cargas, veículos e pedestres, no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio. Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Andaraí localizaram o homem, identificado apenas como "PH", na Rua Borda do Mato, após uma denúncia.

De acordo com a PM, o criminoso foi encontrado pelos policiais e ao notar a presença dos militares, tentou fugir do local, deixando drogas para trás. "PH" aparece como autor de crimes em vários inquéritos policiais por roubos. Após a prisão e a apreensão do material ilícito, a ocorrência foi registrada na 20ª DP (Vila Isabel).