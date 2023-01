A Secretaria Municipal de Transportes divulgou o calendário de vistoria anual de transportes públicos para o ano de 2023 - Divulgação

Publicado 02/01/2023 09:30

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) publicou nesta segunda-feira (2), no Diário Oficial, o calendário de vistoria anual de todos os veículos de transportes públicos municipais para o ano de 2023. O serviço é obrigatório para táxi, ônibus (SPPO), vans (STPL e TEC), "cabritinhos" (STPC), transporte escolar e transporte de passageiros para turismo e eventos (Fretamento).

Autorizatários, permissionários e concessionários devem pagar o Documento de Arrecadação Municipal (DARM), realizar o agendamento da vistoria no site da SMTR e levar, na data marcada, os respectivos veículos e a documentação ao posto de atendimento da Secretaria Municipal de Transportes, localizado na Estrada do Guerenguê, nº 1630, na Taquara, Zona Oeste do Rio, ou nos outros postos de atendimento da SMTR. É importante observar as regras, exigências e documentos necessários para a realização da vistoria de cada transporte.

O calendário de vistoria anual é baseado no final das placas dos veículos. Segue abaixo as datas de apresentação (organizados por: final da placa - data inicial - data final):



Táxi / SPPO / Fretamento / STPL / TEC / Vans do STPC



00/10/20/30/40 - 01/02/2023 - 15/02/2023

50/60/70/80/90 - 16/02/2023 - 08/03/2023

01/11/21/31/41 - 09/03/2023 - 23/03/2023

51/61/71/81/91 - 24/03/2023 - 11/04/2023

02/12/22/32/42 - 12/04/2023 - 26/04/2023

52/62/72/82/92 - 27/04/2023 - 11/05/2023

03/13/23/33/43 - 12/05/2023 - 25/05/2023

53/63/73/83/93 - 26/05/2023 - 12/06/2023

04/14/24/34/44 - 13/06/2023 - 26/06/2023

54/64/74/84/94 - 27/06/2023 - 10/07/2023

05/15/25/35/45 - 11/07/2023 - 24/07/2023

55/65/75/85/95 - 25/07/2023 - 07/08/2023

06/16/26/36/46 - 08/08/2023 - 21/08/2023

56/66/76/86/96 - 22/08/2023 - 04/09/2023

07/17/27/37/47 - 05/09/2023 - 20/09/2023

57/67/77/87/97 - 21/09/2023 - 04/10/2023

08/18/28/38/48 - 05/10/2023 - 20/10/2023

58/68/78/88/98 - 23/10/2023 - 07/11/2023

09/19/29/39/49 - 08/11/2023 - 24/11/2023

59/69/79/89/99 - 27/11/2023 - 08/12/2023

Kombis do STPC



1ª VISTORIA

0/1 - 01/02/2023 - 28/02/2023

2/3 - 01/03/2023 - 31/03/2023

4/5 - 03/04/2023 - 28/04/2023

6/7 - 02/05/2023 - 31/05/2023

8/9 - 01/06/2023 - 30/06/2023



2ª VISTORIA

0/1 - 03/07/2023 - 31/07/2023

2/3 - 01/08/2023 - 31/08/2023

4/5 - 01/09/2023 - 29/09/2023

6/7 - 02/10/2023 - 31/10/2023

8/9 - 01/11/2023 - 30/11/2023



Transporte Escolar



1ª VISTORIA

0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 - 16/01/2023 - 28/04/2023



2ª VISTORIA

0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 - 01/06/2023 - 29/09/2023