Ação emergencial foi autorizada por conta da denúncia de que uma mulher estaria sendo ameaçada por criminososReprodução

Publicado 02/01/2023 09:01

Rio - Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida durante uma operação emergencial da Polícia Militar no Morro da Mineira, no Complexo de São Carlos, no bairro Catumbi, Região Central da cidade, neste domingo (1°).

De acordo com a Polícia Militar, no início da manhã de domingo, agentes do 4º BPM (São Cristóvão), com apoio de outras unidades, foram acionados por conta do relato de que uma mulher estaria sendo ameaçada por criminosos no interior da comunidade. Segundo eles, o denunciante fez solicitações ao 190 mais de uma vez e, por conta disso, a ação emergencial foi autorizada.

Chegando ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes e reagiram, iniciando um confronto. A PM ainda informou que as equipes percorreram toda a via pública indicada na solicitação, mas não encontraram a mulher que estaria sendo ameaçada.

Uma mulher foi baleada e socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos. Outros dois homens feridos deram entrada no Hospital Central da Polícia Militar. Segundo a PM, um deles morreu e o outro estava em atendimento, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Não houve prisões ou apreensões. O caso foi registrado na na 6ª DP (Cidade Nova) e, posteriormente, transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde ocorrem as investigações. A Corregedoria da PM também apura o caso.