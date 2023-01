Dois homens morreram em um acidente de moto no Viaduto do Gasômetro, no Caju, Zona Portuária - Reprodução / TV Globo

Dois homens morreram em um acidente de moto no Viaduto do Gasômetro, no Caju, Zona PortuáriaReprodução / TV Globo

Publicado 02/01/2023 10:39 | Atualizado 02/01/2023 12:22

Rio - Dois homens morreram em um acidente no Viaduto do Gasômetro, próximo ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju, Zona Portuária do Rio, no último domingo (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para verificar uma ocorrência na pista sentido Centro e, ao chegar no local, encontrou duas pessoas feridas, próximas a uma moto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte de ambas as vítimas ainda na via, removendo os corpos às 15h44.

A Polícia Civil, que realizou perícia no local, solicitou imagens de câmeras do entorno e está investigando as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).

As identidades das vítimas não foram divulgadas.