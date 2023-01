PM irá receber capacetes balísticos no primeiro semestre de 2023 - Divulgação

Publicado 02/01/2023 11:01

Rio - A Polícia Militar irá receber 1.342 capacetes balísticos que serão distribuídos para os batalhões de área, para a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e para as unidades pertencentes ao Comando de Operações Especiais (COE). O material deverá ser entregue até março de 2023. A ação faz parte da recomposição de equipamentos de proteção individual da Corporação (EPI).



O modelo é adequado para incursões policiais em favelas e possui suporte para câmeras na parte frontal. Os equipamentos representam um investimento de R$ 4,5 milhões e foram adquiridos pela Secretaria de Estado de Polícia Militar a fim de oferecer mais segurança para a tropa durante as operações realizadas.

“Os equipamentos fazem parte de um grande investimento para que possamos proteger a nossa tropa e resguardar a integridade dos agentes que trabalham diuturnamente cuidando da segurança da população. Estamos cumprindo nosso cronograma de recomposição de equipamentos essenciais para a execução do serviço”, afirmou o secretário de Polícia Militar, Coronel Henrique Marinho Pires.



No fim de 2022, a PM adquiriu 255 viaturas semi blindadas para uso no policiamento ostensivo nas ruas. Duas ambulâncias blindadas também foram adquiridas para integrar a frota do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR). As novas ambulâncias são equipadas internamente com os mesmos recursos de uma UTI móvel e externamente com a blindagem dos veículos de transporte de tropa.