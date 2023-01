Novo secretariado posou para foto junto com o governador Cláudio Castro no Palácio Guanabara - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 02/01/2023 12:05 | Atualizado 02/01/2023 13:20

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) deu posse ao seu novo secretariado na manhã desta segunda-feira (2) em cerimônia realizada no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O time conta com novos nomes e novas pastas como a da Mulher, de Habitação e Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. Castro ainda anunciou a extensão do programa Cidade Integrada nas comunidades Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, e no Cesarão, em Santa Cruz, Zona Oeste.

O evento começou com o governador fazendo a revista da Tropa Palaciana em frente à fachada do Palácio Guanabara. A posse dos novos secretários começou às 11h, uma hora de atraso, com a execução do hino nacional pela banda da guarda palaciana e ocorreu no Jardim de Inverno do edifício.

Em seu discurso, Cláudio Castro pediu um minuto de silêncio ao Papa Emérito Bento XVI. No último domingo, durante a cerimônia de posse, o governador já havia pedido um minuto em memoria de Pelé e das vítimas de covid-19 no Estado do Rio. Ao fim de seu pronunciamento, Castro agradeceu ao seu partido PL e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fortemente aplaudido pelos convidados.

"Que me ajudou muito nessa trajetória. Não posso deixar de reconhecer minha inteira gratidão", afirmou o governador.

Castro também cumprimentou seu secretariado pela eleição no primeiro turno. "O maciço apoio popular registrado nas urnas é possível pelo esforço dos secretários", ressaltou. O governador citou nominalmente dois de seus secretários: o da Casa Civil, Nicola Miccione, pela concessão da Cedae; e o secretário da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires.



"Torno pública minha admiração pela condução da PM, sobretudo nesse Réveillon quando a polícia deu um show de organização" disse, estendendo agradecimento às forças civis e militares e aos policiais penais.

Durante o pronunciamento, o governador ainda anunciou a extensão do programa Cidade Integrada às comunidades Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e ao Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

O vice-governador Thiago Pampolha (União Brasil) reforçou o compromisso com o povo fluminense, durante seu discurso de posse como Secretário de Ambiente e Sustentabilidade. Muito aplaudido pelos convidados, ele agradeceu ao governador Cláudio Castro por ter composto a chapa eleita. "A nossa relação só tende a se solidificar", afirmou.



Pampolha disse que ingressou na vida política aos 22 anos e que acredita no poder de transformação da política. "Aquele jovem de Bangu que tinha o sonho de fazer a diferença em sua comunidade ainda está aqui", completou.

O novo secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho, afirmou que a prioridade da gestão será o atendimento de alta complexidade nas especialidades de cardiologia e oncologia. Ele também ressaltou a proximidade com a ministra da Saúde Nísia Trindade, ex-presidente da Fiocruz, para articular parcerias no estado. O secretário ainda anunciou que será inaugurado o Instituto Estadual do Cérebro, no primeiro semestre, e o Rio Imagem Baixada, durante o ano.

O ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), que foi candidato a vice na chapa junto com Castro, assumiu a Secretaria de Transportes e Mobilidade. Reis destacou a volta do trecho da Linha Vermelha entre a Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, até a Baixada Fluminense para a administração estadual. A via estava sob responsabilidade do município. "Começamos hoje cedo os trabalhos para restauração", garantiu.



Reis também afirmou que vai combater roubo de cabos. "Acabou essa história de roubo de cabos. Os bandidos terão que devolver", disse. O secretário também destacou que vai levar metrô à Baixada, sem dar detalhes, e que vai colocar os trens nos trilhos.

Conheça o secretariado

- Thiago Pampolha (União Brasil): Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade;

- Heloísa Aguiar: Secretaria da Mulher;

- Alexandre Isquierdo: Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável;

- Bruno Dauaire: Secretaria de Habitação;

- Dr. Luizinho (Progressistas): Secretaria de Saúde;

- Washington Reis (MDB): Secretaria de Transportes e Mobilidade;

- Patrícia Reis: Secretaria de Educação;

- Nicola Miccione: Casa Civil;

- Rodrigo Bacellar (PL): Secretaria de Governo;

- Kelly Mattos: Secretaria de Trabalho e Renda;

- Rafael Picciani: Secretaria de Esporte e Lazer;

- Jair Bittencourt: Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento;

- Dr. Serginho (PL): Secretaria de Ciência e Tecnologia;

- Rosângela Gomes: Secretaria de Assistência Social;

- Gustavo Tutuca: Secretaria de Turismo;

- André Moura: Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília;

- Demétrio Farah: Controladoria-Geral do Estado (CGE);

- Eduardo Merlin: Rioprevidência;

- Uruan Cintra: Secretaria de Infraestrutura e Cidades;

- Vinicius Farah: Secretaria de Indústria e Comércio;

- Hugo Leal: Secretaria de Óleo, Gás, Energia e Indústria Naval;

- Rodrigo Abel: Gabinete do Governador;

- Leonardo Lobo: Secretaria de Fazenda;

- Nelson Rocha: Secretaria de Planejamento;

- Coronel Henrique Pires: Secretaria de Polícia Militar;

- Fernando Albuquerque: Polícia Civil;

- Leonardo Monteiro: Defesa Civil e Bombeiros;

- Maria Rosa Lo Duca Nebel: Secretaria de Administração Penitenciária;

- Edu Guimarães: Gabinete de Segurança Institucional;

- Igor Marques: Subsecretaria de Comunicação;

- Danielle Barros (Solidariedade): Cultura;

- Mauro Frias: Transformação Digital;

- Bruno Dubeaux: Procuradoria-Geral do Estado.