Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e material entorpecente - Divulgação / PMERJ

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e material entorpecenteDivulgação / PMERJ

Publicado 02/01/2023 09:42 | Atualizado 02/01/2023 10:43

Rio - Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após entrar em confronto com policiais militares, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio, no último domingo (1°). A identidade dele não foi divulgada.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do 24°BPM (Queimados) realizavam um policiamento pelo bairro Brisa Mar quando foram atacados por criminosos armados, na esquina das ruas Manoel Araújo dos Santos com Manoel Rodrigues Pereira.



Após o término da troca de tiros, os policiais encontraram um homem ferido e o socorreram ao Hospital São Francisco Xavier, no Centro de Itaguaí, onde ele não resistiu.



Com o suspeito, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm e material entorpecente.



A ocorrência foi registrada na 50ª DP (Itaguaí).