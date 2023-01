Maria Clara de Oliveira Martins, 13 anos, chegou a ser socorrida mas não resistiu - Rede Social

Maria Clara de Oliveira Martins, 13 anos, chegou a ser socorrida mas não resistiuRede Social

Publicado 02/01/2023 11:04 | Atualizado 02/01/2023 12:12

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Maria Clara de Oliveira Martins, 13 anos, durante um baile funk de Réveillon na Vila Operária, em Caxias, na Baixada. Segundo testemunhas, ela teria sido empurrada por um traficante durante uma discussão e bateu com a cabeça no meio-fio.



A adolescente chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiu. Ainda segundo a Polícia Civil, o fato foi comunicado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) pela unidade de saúde.



“Testemunhas prestaram depoimento e outras serão ouvidas. A investigação está em andamento para elucidar a morte da vítima”, disse em nota.

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a direção do hospital registrou a entrada, na sala vermelha da unidade, às 06h30, deste domingo (1ª), da paciente já em óbito. A direção disse ainda que segundo o prontuário de primeiro atendimento, não há registro de fraturas ou sinais de espancamento, tendo sido o corpo encaminhado ao IML para investigação da causa morte.

Já segundo a Polícia Militar, o comando do 15°BPM (Duque de Caxias), não foi acionado para nenhuma ocorrência na região.

Ainda não há informações sobre o enterro.