Expansão do Centro de Operações do Rio (COR) foi inaugurado neste sábado (31) - Érica Martins / Agência O DIA

Expansão do Centro de Operações do Rio (COR) foi inaugurado neste sábado (31) Érica Martins / Agência O DIA

Publicado 31/12/2022 11:54 | Atualizado 31/12/2022 11:56

Rio - A expansão do Centro de Operações Rio (COR) foi inaugurada na manhã deste sábado (31), pelo prefeito Eduardo Paes. A ampliação tem o objetivo de implantar novos recursos tecnológicos para tornar a cidade mais inteligente. Alguns deles já estão em operação, contribuindo para as festas da virada do ano.

fotogaleria

De acordo com o prefeito, o COR é um centro de inteligência e monitoramento dos mais modernos do mundo. "Agora temos mais tecnologia, mais espaço e mais operadores. Tenho a certeza de que é um grande ganho para a cidade. Essas câmeras aqui têm mais inteligência e essa nova tecnologia permite que as anormalidades que estejam acontecendo na cidade possam ser monitoradas com mais agilidade".



Com a nova estrutura, a Rio-Urbe e Rioluz poderão aumentar de dois mil para dez mil novas câmeras de vigilância e monitoramento. Elas serão utilizadas por órgãos da Prefeitura para fins de controle de tráfego, tempo de semáforos, identificação de placas de carros por infrações ou roubo, monitoramento de intensidade de chuvas, entre outras finalidades.



"Isso aqui não é só uma ampliação das câmeras e do vídeo wall. Temos uma ampliação de processos e de protocolos. Cada vez mais, vamos receber informação para atuar com eficiência nos procedimentos e comunicar melhor a população", afirmou o chefe-executivo do COR, Alexandre Cardeman.



A cidade do Rio também ganhará o serviço de telegestão, isto é, cerca de 70% dos postes terão conectividade e serão geridos remotamente, de forma automatizada. O sistema tornará possível otimizar o consumo de luz e realizar a manutenção. Além disso, o COR também receberá um novo Data Center com 84 servidores e cinco mil pontos de Wi-Fi.

Dados técnicos

O novo prédio do COR vai aumentar a extensão da sala de operações para 446m² e ampliar o telão existente para 104 m², com um vídeo wall formado por 125 telas de 55”. As estações de trabalho passarão de 75 posições para 115 com novos computadores. Cerca de 30 agências, órgãos e concessionárias integradas passam a operar no local.