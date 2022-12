Axel Grael, prefeito de Niterói - divulgação

Publicado 31/12/2022 06:00

Niterói termina 2022 e começa 2023 com a perspectiva de avanços significativos na retomada das atividades econômicas depois da pandemia da covid-19. Ao fazer um balanço da gestão municipal, em entrevista a O DIA, o prefeito Axel Grael destacou que a cidade alcançou este ano o maior nível de investimentos em obras e projetos da história do município: foram mais de R$ 550 milhões em iniciativas com impacto direto na vida da população como ações nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura, Assistência Social e Cultura, entre outras.

Axel Grael atesta que Niterói está pronta para um ciclo de desenvolvimento econômico com foco na melhoria da qualidade de vida da população e na redução das desigualdades sociais. O prefeito cita o Plano Niterói 450, o maior conjunto de investimentos em infraestrutura da história da cidade, como elemento fundamental. Serão mais de R$ 2 bilhões até o fim de 2024. Ao mesmo tempo, Axel Grael ressalta que a prefeitura não dissocia desenvolvimento econômico de desenvolvimento social. O prefeito afirma que a Moeda Social Arariboia, programa de transferência de renda que completou um ano, é uma experiência muito bem-sucedida. O programa beneficia 31 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e já injetou cerca de R$ 106 milhões na Economia da cidade. Com uma gestão financeira eficiente e a crescente digitalização do município, o prefeito sustenta que, hoje, Niterói ocupa uma posição de protagonista nos cenários estadual e federal.



O DIA - Como o prefeito Axel Grael classificaria o ano de 2022 para Niterói?

Eu diria que foi um ano de conquistas importantes para a cidade e, principalmente, para a população de Niterói. Com muito esforço e responsabilidade, alcançamos no ano de 2022 o maior nível de investimentos em obras e projetos da história da cidade. Investimos mais de R$ 550 milhões em iniciativas que impactam diretamente a vida das pessoas. São ações em áreas como Saúde, Educação, Infraestrutura, Assistência Social e Cultura, entre outras. Vamos intensificar esse ritmo de entregas importantes para a cidade em 2023. O ano que termina também foi de superação e de consolidação das bases para um futuro próximo de desenvolvimento econômico, com geração de empregos, preservação do meio ambiente e combate às desigualdades sociais. A superação se deu pela forma como Niterói enfrentou a pandemia da covid-19. A cidade tomou as medidas corretas desde o início, ainda no governo Rodrigo Neves. Hoje temos uma situação mais controlada. Conseguimos avançar muito na vacinação. Abrimos o primeiro hospital especializado em pacientes com covid-19 e que, este ano, foi integrado à rede municipal de Saúde. Demos apoio financeiro a pessoas e empresas para evitar a estagnação da Economia e garantir postos de trabalho. Depois do período mais crítico da pandemia, a prefeitura trabalhou para consolidar a recuperação das atividades econômicas. Nosso desafio é fazer com que a cidade seja atraente para novos investimentos. A prefeitura é um agente fundamental para impulsionar o desenvolvimento de Niterói.



O DIA - Quais são os principais desafios para 2023? Como a Prefeitura pode ser um agente fundamental para o desenvolvimento de Niterói e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores?

É importante deixar claro que, em 2022, a Prefeitura de Niterói teve novamente uma gestão fiscal responsável e eficiente. A saúde financeira da cidade faz com que Niterói tenha condições de se planejar para realizar investimentos relevantes para a população. Foi o que fizemos. Lançamos o Plano Niterói 450. Para marcar o aniversário de 450 anos da cidade em 2023, elaboramos o maior conjunto de investimentos públicos da história do município. Até o fim de 2024, serão mais de R$ 2 bilhões em obras de infraestrutura, contenção de encostas, sustentabilidade e outras ações. O Niterói 450 tem sete eixos de aplicação destes investimentos: Saúde, Educação, Centro, Zona Norte, Comunidades, Sustentabilidade e Clima /Resiliência. Muitas destas iniciativas já estão em andamento como, por exemplo, o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), que está em estágio avançado de implantação. Também é possível citar as obras de restauração da Ilha da Boa Viagem, um dos mais importantes patrimônios históricos e turísticos da cidade. Temos a construção do Parque Esportivo da Concha Acústica. O Centro terá um espaço que vai reunir Esporte e Cultura e que vai movimentar a Economia da cidade. E também a construção do Restaurante Popular do Fonseca, o primeiro da Zona Norte, e a implantação do futuro Centro Cultural da Zona Norte, em um casarão que será totalmente restaurado. O Plano Niterói 450 tem muitas outras ações e iniciativas. Tenho certeza de que, daqui a dois anos, teremos uma Niterói com uma infraestrutura melhor, mais sustentável, com mais oportunidades para a população e com mais justiça social. Então, o desafio é acelerar o ritmo de entrega destas obras para a população de Niterói.



O DIA - Como a Prefeitura de Niterói agiu em 2022 e vai agir em 2023 para que o crescimento econômico represente benefícios e melhorias para toda a população?

É fundamental entender que, para a Prefeitura de Niterói, desenvolvimento econômico não está dissociado de desenvolvimento social e de redução das desigualdades. Os frutos do reaquecimento da Economia não podem beneficiar somente uma parcela da população, mas devem representar conquistas e melhoria da qualidade de vida para todos os moradores da cidade. Estes princípios estão presentes no Plano Estratégico Niterói Que Queremos que, desde 2013, é uma espécie de bússola para orientar as ações da prefeitura agora e também pensando no futuro. Desta forma, criamos a Moeda Social Arariboia, que acaba de completar um ano. A Moeda Social é um programa de transferência de renda que beneficia 31 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Já são mais de R$ 106 milhões injetados na Economia de Niterói. A Moeda Social tem movimentado pequenos estabelecimentos comerciais. Já são um milhão de transações pagas em Arariboia. O programa tem um investimento anual de R$ 135 milhões. A Moeda Social auxilia famílias que fazem parte do recorte de renda que as classifica como em situação de vulnerabilidade ou de extrema vulnerabilidade. No total, cerca de 100 mil niteroienses são beneficiados pelo programa. O valor do benefício varia conforme o número de membros da família. O valor inicial, para o primeiro membro, é de R$ 250. A partir daí, cada membro recebe R$ 90 até mais cinco pessoas, totalizando seis integrantes de uma mesma família, com valor máximo de R$ 700, para famílias com seis membros. A Moeda Social Arariboia é uma experiência muito bem-sucedida.



O DIA - O que a prefeitura está fazendo para aprimorar os serviços públicos prestados à população?

Estamos trabalhando para que a prefeitura esteja cada vem mais presente no dia a dia dos moradores de Niterói da forma mais ágil e eficiente possível. Uma forma de tornar os serviços mais rápidos e bem executados é avançar na digitalização da prefeitura. Estamos investindo muito no uso da tecnologia para atendermos melhor as pessoas. Criamos o Portal de Serviços, um ambiente digital que reúne informações sobre centenas de serviços prestados ao cidadão pela administração municipal. Estes serviços estavam dispersos, o que tornava a vida do cidadão mais difícil para resolver questões que envolvem a prefeitura. A tecnologia precisa estar a serviço da administração pública. Estamos investindo neste processo de informatização para melhorar a experiência do cidadão na demanda por serviços da prefeitura. Temos outras ações como o Processo Eletrônico, que faz parte da estratégia de transformação digital da Prefeitura. A previsão é de que, no final de 2023, 60% de todos os processos administrativos municipais estejam tramitando em meio digital. A meta é que 100% dos processos sejam executados eletronicamente até o fim de 2024.



O DIA - Como Niterói pretende se posicionar como cidade em nível estadual e em nível nacional?

Niterói hoje é uma cidade que conquistou reconhecimento nacional e até internacional em razão da gestão pública profissional e eficiente. As contas de 2021 foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Tudo começou em 2013, na gestão Rodrigo Neves. Vamos chegar a dez anos dessa filosofia de trabalho de sempre fazermos tudo com planejamento. A cidade já ganhou prêmios e está nas primeiras posições em Gestão pela Firjan (Federação das Indústrias do Rio) e em Transparência pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União. Recentemente, Niterói foi a vencedora da etapa nacional do prêmio Band Cidades Excelentes em Infraestrutura e Mobilidade Urbana, para cidades acima de 100 mil habitantes Também ficamos entre as três melhores cidades do país na premiação principal. Também conquistamos a etapa nacional da XI Edição do Prêmio Sebrae na categoria “Cidades Empreendedoras”. Esses prêmios comprovam a importância de ter projeto de governo e um norte bem definido para nossa cidade. Portanto, diante do cenário atual, é possível afirmar que Niterói está preparada para avançar ainda mais para se tornar uma cidade com ótima qualidade de vida para os seus moradores, com oportunidades para todos e com desenvolvimento econômico e combate às desigualdades sociais com Justiça Social. Hoje Niterói ocupa uma posição de protagonista no nível estadual e também em âmbito nacional.