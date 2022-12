O programa "Patrulha Maria da Penha — Guardiões da Vida" faz parte das políticas públicas voltadas à segurança da mulher - Philippe Lima

Publicado 30/12/2022 17:53

Rio – Equipes do programa “Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida” (PMP-GV) irão realizar, neste sábado (31), uma ação voltada à prevenção da violência contra a mulher na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Os agentes estarão em contato direto com a população, esclarecendo dúvidas e divulgando o aplicativo “Rede Mulher”, que tem como função auxiliar as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Fôlderes informativos sobre o programa também serão distribuídos no local.

“Observamos um aumento do risco de violência doméstica durante as festas de final de ano, por isso a necessidade de ações de conscientização e prevenção nesse período” ressalta a tenente-coronel Cláudia Moraes, responsável pela coordenação do programa.

Criado em 2019 com o principal objetivo de prevenir os casos de feminicídios e a reincidência de agressões a mulheres, o programa PMP-GV, da Secretaria de Estado de Polícia Militar, já assistiu mais de 48.800 pessoas do gênero em todo o território estadual, com de cerca de 153.300 atendimentos.

Estruturado em todos os 39 batalhões operacionais do estado, além de três UPPs da capital, o programa atua com 180 policiais militares especialmente treinados para atender mulheres em situação de risco de violência, seja na fiscalização do cumprimento de medidas protetivas ou em apoio a equipes acionadas para casos de emergência pelo Serviço 190.

Além dos agentes nas ruas, a Secretaria de Estado de Polícia Militar seguirá com as inovações tecnológicas em funcionamento para melhor atender a população, como o Aplicativo 190 RJ para acionamento da Polícia Militar, o Aplicativo Rede Mulher para que mulheres solicitem ajuda em casos emergenciais e a parceria com a Uber disponível para motoristas parceiros da empresa de transporte de aplicativo e passageiros.