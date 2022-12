Caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) - Reprodução/ Google Maps

Publicado 30/12/2022 17:26

Rio - A Polícia Civil está investigando uma confusão entre indígenas e guardas municipais que ocorreu na última quarta-feira (28), na Tijuca, Zona Norte do Rio, após um dos envolvidos, segundo relatos dos agentes, ter tentado ultrapassar uma área de acesso restrito.

Os guardas afirmaram que um homem tentou passar pela barreira montada em função da operação para o jogo de futebol que aconteceu no estádio do Maracanã com dois carrinhos de mercado contendo frutas e legumes. Ao ser abordado, ele e mais dois homens teriam começado a desacatar e xingar os guardas, oferecendo resistência. Os agentes informaram que precisaram usar técnicas de imobilização e equipamentos para contê-los. Além disso, afirmaram ainda que um dos envolvidos tinha passagens por agressão, lesão corporal e uso de arma branca.

De acordo com a 18ª DP (Praça da Bandeira), os envolvidos prestaram depoimento. Os indígenas foram encaminhados para exame de corpo de delito e a delegacia aguarda o laudo. A corporação informou que a investigação está em andamento para esclarecer os fatos.



Um dos guardas teve um ferimento no olho, provocado por um soco, e fez exame de corpo delito. Os carrinhos com as mercadorias foram retirados do local por outros homens que acompanhavam o trio. A Guarda Municipal relatou que a Corregedoria da instituição abriu procedimento interno para apurar o ocorrido.