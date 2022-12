Homem preso foi levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Reprodução

Homem preso foi levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho)Reprodução

Publicado 30/12/2022 16:21 | Atualizado 30/12/2022 16:33

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de molestar a sobrinha de 4 anos e negociar o abuso via internet, foi preso na madrugada desta sexta-feira (30) em Irajá, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o tio da vítima negociava propostas de abuso sexual envolvendo a criança e terceiros. Um cidadão teve acesso ao suspeito através de um chat de mensagens e evoluiu o diálogo até marcar o encontro em sua casa.

Esse homem então acionou equipes do 41º BPM (Irajá) pela Central 190 e detalhou o que estava acontecendo. De acordo com a PM, os policiais foram até o local e constataram, em flagrante, que o suspeito, além de negociar a possibilidade de estupro de vulnerável com terceiros, também molestava a criança.



O tio da vítima foi apresentado na 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde permaneceu preso. O Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência à vítima.