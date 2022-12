Caso está sendo investigado na 58ª DP (Posse) - Reprodução/ Google Maps

Publicado 30/12/2022 18:11

Rio - Uma mulher identificada como Christiane dos Santos Genovez ficou com uma faca alojada no pescoço após ter sido vítima de tentativa de feminicídio na última quarta-feira (28), no bairro Corumbá, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso está sendo investigado na 58ª DP (Posse).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para verificar a entrada de uma pessoa com ferimentos possivelmente provocados por objeto perfurocortante no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e ao chegarem ao local, os policiais constataram a situação.

A Polícia Civil informou que os agentes analisam imagens e realizam diligências para localizar o suspeito do crime.