Americanas de Rio Comprido teve televisão furtada na manhã desta sexta-feira (30)Reprodução

Publicado 30/12/2022 18:43

Rio – Agentes do 4º BPM (São Cristóvão) prenderam, nesta sexta-feira (30), dentro de um ônibus no Rio Comprido, uma mulher acusada de furtar uma televisão na unidade das Lojas Americanas do bairro, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a gerência do estabelecimento, a mulher já havia tentado praticar o crime no dia anterior. Durante o furto, um outro aparelho televisivo foi danificado. Os policiais foram acionados enquanto realizavam policiamento e interceptaram a suspeita.

A televisão foi recuperada e a acusada foi encaminhada para a 6ª DP (Cidade Nova).

Em nota oficial, a Americanas reforça que sempre prioriza a preservação da integridade física de seus clientes e colaboradores e vem investindo em tecnologias de monitoramento remoto, afirmando que isso possibilitou a rápida solução do caso.