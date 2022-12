Time conta com novos nomes e com secretários que já estão no comando de algumas pastas - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/12/2022 21:42 | Atualizado 30/12/2022 21:46

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta sexta-feira (30), o secretariado de sua próxima gestão, que se iniciará no domingo (1º). O time conta com novos nomes e com secretários que já estão no comando de algumas pastas. Foram criadas novas secretarias como a da Mulher, de Habitação e Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável.



"Todos esses nomes formarão um só time, para fazermos uma excelente gestão, garantindo o desenvolvimento do Estado e ainda mais conquistas para a população fluminense. Nossa meta é assegurar dignidade aos cidadãos. Desejo sucesso aos secretários que, a partir de agora, assumem essa missão, e agradeço a todos que estiveram conosco até aqui", declarou Castro.

O vice-governador Thiago Pampolha foi anunciado como o novo titular da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade. Para a nova Secretaria da Mulher, Castro escolheu Heloisa Aguiar, presidente do RioSolidario. E para a de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo. Na Habitação, o secretário será Bruno Dauaire.



Na Secretaria de Saúde, Luiz Antonio de Souza Teixeira Júnior, o Dr. Luizinho, assume a pasta. Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, assumirá a Secretaria de Transportes e Mobilidade.



A nova secretária de Educação será Patrícia Reis. A Secretaria de Trabalho e Renda terá como titular Kelly Mattos. Rafael Picciani ficará à frente da pasta de Esporte e Lazer. Jair Bittencourt será o titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.



Rosangela Gomes assumirá a Secretaria de Assistência Social. Para o Turismo, Castro escolheu Gustavo Tutuca. Já a Secretaria de Ciência e Tecnologia será coordenada por Dr. Serginho.



O titular da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília será André Moura. A Controladoria-Geral do Estado (CGE) terá como controlador-geral Demétrio Farah. Além disso, o Rioprevidência passará a ter como presidente Eduardo Merlin.



Mudanças

As secretarias das Cidades e de Infraestrutura e Obras serão fundidas. As pastas passarão a formar a Secretaria de Infraestrutura e Cidades, que será administrada por Uruan Cintra, que ocupava o cargo de secretário das Cidades.



Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais será desmembrada em duas. Serão criadas as pastas de Indústria e Comércio, que será conduzida por Vinicius Farah, e de Óleo, Gás, Energia e Indústria Naval, que terá Hugo Leal como titular.



Seguem nos cargos



Continuarão à frente de suas pastas Nicola Miccione (Casa Civil), Rodrigo Bacellar (Governo), Rodrigo Abel (Gabinete do Governador), Leonardo Lobo (Fazenda), Nelson Rocha (Planejamento e Gestão), Fernando Albuquerque (Polícia Civil), coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires (Polícia Militar), coronel BM Leandro Sampaio Monteiro (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros), Maria Rosa Lo Duca Nebel (Administração Penitenciária), Danielle Barros (Cultura e Economia Criativa).

Mauro Farias (Transformação Digital) e Edu Guimarães (Gabinete de Segurança Institucional) também permanecerão. Além disso, o procurador-geral Bruno Dubeux permanece na Procuradoria-Geral do Estado. O jornalista Igor Marques segue à frente da Subsecretaria de Comunicação.