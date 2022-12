No último dia do ano, céu permanece nublado, com previsão de chuva para a tarde e noite - Arquivo/Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 31/12/2022 07:55

Rio - A cidade do Rio retornou ao estágio de normalidade durante a madrugada deste sábado (31), às 3h, devido à ausência de previsão de chuva moderada.

O município estava em estágio de mobilização desde às 13h05 de quinta-feira (29) por conta da previsão de chuva forte a moderada na cidade.

De acordo com o Alerta Rio, o último dia do ano será de céu nublado, com probabilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura permanece alta, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.

O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Cidade do Rio tem esquema operacional especial para o Réveillon

Neste sábado, os bloqueios em Copacabana e no Leme começaram a partir das 7h, com a interdição da pista da Avenida Atlântica junto à orla, como ocorre nos fins de semanas e feriados. Às 16h, estará totalmente interditada nos dois sentidos.

Às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro, com exceção de ônibus e táxis que só poderão ter acesso a Copacabana até às 22h. O estacionamento foi proibido em diversas vias de Copacabana, Ipanema e Botafogo a partir das 18h de sexta-feira (30).