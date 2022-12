Lei Seca e Segurança Presente vão reforçar a atuação para a festa do Réveillon no Rio - Divulgação

Publicado 30/12/2022 17:34

Rio - A Operação Lei Seca vai intensificar, a partir desta sexta-feira (30) até a manhã de domingo (1º), as ações de educação e fiscalização nos pontos de concentração de pessoas para as festas de Ano Novo. Serão 150 agentes por dia de fiscalização que vão atuar nas saídas de praias, restaurantes e estradas com maior número de deslocamento de carros.



A operação contará com as equipes de motopatrulhamento e vistoria volante, disponibilizadas para controlar as rotas de fuga por outras estradas.



Além de equipes de fiscalização, a Lei Seca também atuará em conjunto com instrutores de educação, agentes PCDs e que foram vítimas de acidentes envolvendo álcool e direção, que vão fazer o trabalho de conscientização com a população sobre a importância de um trânsito seguro.

Reforço nas Orlas



A Operação Segurança Presente terá reforço especial em todas as bases da Orla do Rio de Janeiro e nos pontos turísticos da cidade durante as festas de Réveillon.