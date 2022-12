Prefeito visitou o Palco Copabacana nesta sexta-feira (30) para conferir os últimos detalhes antes do espetáculo de Réveillon - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Prefeito visitou o Palco Copabacana nesta sexta-feira (30) para conferir os últimos detalhes antes do espetáculo de RéveillonBeth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 30/12/2022 16:20 | Atualizado 30/12/2022 19:20

Rio – O Prefeito Eduardo Paes visitou, nesta sexta-feira (30), com o intuito de conferir os últimos detalhes da montagem do show do Réveillon, o palco onde será realizada a festa de Ano Novo, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele foi acompanhado pelo presidente da Riotur, Ronnie Aguiar.

Em nota à imprensa, o Corpo de Bombeiros, que também esteve presente no local, declarou que o espetáculo pirotécnico foi aprovado e se encontra conforme as normas do código de segurança. A decisão foi feita com base na vistoria realizada na manhã desta sexta-feira e nas declarações e documentações apresentadas pelos representantes legais e responsáveis técnicos.

A apresentação de fogos terá duração de 12 minutos e será acompanhada por música. Serão dez balsas, com um distanciamento de 25 metros entre elas. O sistema de disparo funciona por conexão via GPS, que monitora e aciona cada uma. É estimado que dois milhões de pessoas comparecerão ao evento na Praia de Copacabana.

"A cidade está pronta, Copacabana é o centro dessa festa. Esse é o primeiro Réveillon de verdade depois da pandemia, temos que celebrar com muita intensidade. Vai ser uma festa imperdível, linda, o réveillon mais épico de todos. Venham, tragam as famílias, os filhos, divirtam-se”, afirmou o prefeito Eduardo Paes

A festa foi organizada tendo como base a tecnologia e a sustentabilidade, com o objetivo de deixar a mensagem de que é necessário pensar no bem-estar das gerações futuras. Na praia de Copacabana, são dois palcos. O Palco Copacabana, localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace, terá como atrações os shows de Zeca Pagodinho, Iza e Alexandre Pires, além da bateria da Grande Rio. Já o Palco Carioca, em frente à Rua Santa Clara, receberá shows de Mart’nália, Bala Desejo, Gilsons, Preta Gil e bateria da Beija-Flor.



“As expectativas são as melhores possíveis. Já está quase tudo pronto, o Rio de Janeiro vai poder celebrar a maior festa do planeta, que é o réveillon carioca. Temos uma expectativa de superar os dois milhões de pessoas aqui, em Copacabana. Se somar o público de todos os outros palcos espalhados pela cidade, vamos passar de três milhões de pessoas curtindo a virada do ano”, disse o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar.

Bloqueios e interdições de pistas

No sábado (31), os bloqueios em Copacabana e no Leme começam a partir das 7h, com a interdição da pista da Avenida Atlântica junto à orla, como ocorre nos fins de semanas e feriados. Às 16h, estará totalmente interditada nos dois sentidos. Às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro, com exceção de ônibus e táxis que só poderão ter acesso a Copacabana até às 22h. O estacionamento estará proibido em toda a extensão da Avenida Atlântica e nas suas vias de acesso e saída a partir das 18h desta sexta-feira (30/12).



No domingo (1º), a partir das 5h, os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos. No entanto, a Avenida Atlântica, em ambas as pistas, continuará interditada. A partir das 10h, a pista das edificações será aberta e funcionará com a mão invertida, como ocorre aos domingos e feriados.