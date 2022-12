Renatinho do Jacaré foi preso próximo à estação de Tomás Coelho - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 31/12/2022 12:23

Rio - Foi preso nesta sexta-feira (30) Renato da Costa Júnior, mais conhecido pelo apelido de "Renatinho do Jacaré", de 32 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio.

Renatinho do Jacaré foi capturado por policiais penais da Divisão de Recaptura (RECAP), da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), com base em informações obtidas através do Disque Denúncia.

De acordo com as informações recebidas pelos policiais, o traficante fazia frequentemente a travessia do Morro do Juramento para o Morro do Juramentinho. Após trabalho de inteligência, os policiais conseguiram recapturar o criminoso, próximo à estação de Tomás Coelho, também na Zona Norte do Rio.

Atualmente, ele controlava as vendas de drogas no Juramento, em substituição ao traficante Hevelton Nascimento Junior, vulgo "Bad Boy", morto em uma ação policial do 41º BPM (Irajá), no início deste mês.

Renatinho, estava foragido desde 2021. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de roubo. Em sua ficha criminal, há anotações dos crimes de sequestro e cárcere privado, receptação, porte ilegal de armas e roubo majorado.

Após ser capturado, ele foi conduzido para a 22ª DP (Penha), onde foi cumprido o mandado de prisão. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde está à disposição da Justiça.