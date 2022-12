MetrôRio monta esquema especial de funcionamento para o reveillon - Divulgação

MetrôRio monta esquema especial de funcionamento para o reveillonDivulgação

Publicado 31/12/2022 13:00 | Atualizado 31/12/2022 13:04

Rio - Já foram mais de 118 mil cartões especiais de Réveillon, do MetrôRio, vendidos até o momento. A faixa da 21h às 22h não tem mais cartões para ida. No entanto, para esse período, ainda há bilhetes para ida e volta. O horário de maior procura até agora, de acordo com a concessionária, foi das 20h às 21h, que esgotou tanto os bilhetes para ida quanto ida e volta.

O MetrôRio montou uma operação para a virada, com início às 19h deste sábado (31), encerrando-se às 5h de domingo (1º).Nesse período, o passageiro só utiliza o sistema usando o cartão especial - não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte) e nem o pagamento por aproximação (NFC). Ou seja, esses cartões poderão ser utilizados somente até às 18h59, com exceção das estações Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana e General Osório/Ipanema, onde todos esses meios de pagamento permanecem sendo aceitos até meia-noite.

Às 5h de domingo (1º), a operação especial se encerra e todos os cartões do MetrôRio, o Riocard e o pagamento por aproximação voltarão a valer em todas as 41 estações.

No domingo, o funcionamento das estações será das 7h às 23h, com exceção de Cidade Nova, Praça Onze, Saara/Presidente Vargas, Uruguaiana/Centro e Catete, que permanecerão fechadas. Estas estações vão reabrir às 5h de segunda-feira (2).



Transferências

A transferência entre as linhas 1 e 2, de meia-noite às 5h, será feita nas estações do trecho compartilhado (entre Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema). Devido à logística de troca de plataformas para transferência na estação General Osório/Ipanema, a concessionária recomenda que o passageiro realize a transferência no trecho entre Central do Brasil/Centro e Cantagalo/Copacabana.

No domingo, a partir das 7h, a transferência entre as linhas 1 e 2, será feita na estação Estácio. O MetrôRio reforça que não será permitido o transporte de grandes volumes.



Integrações

Neste sábado (31), as integrações tarifárias (ônibus, BRT e vans) com o metrô serão encerradas às 19h. A partir desse horário, o acesso às estações do sistema metroviário será possível somente com o uso do cartão especial de réveillon.



Metrô na Superfície



Neste sábado (31), as últimas partidas das estações Botafogo, Antero de Quental e Gávea serão às 18h. No domingo (1º), o serviço vai operar normalmente, em esquema de feriado das 7h às 23h.



Horários de embarque no réveillon



Das 19h às 20h – cartão verde-claro (ida) e verde-escuro (ida e volta);



Das 20h às 21h – cartões esgotados



Das 21h às 22h – cartão rosa-escuro (ida e volta);



Das 22h às 23h – cartão amarelo (ida) e cartão laranja (ida e volta);



Das 23h à meia-noite – cartão lilás (ida) e cartão roxo (ida e volta);



Da meia-noite às 5h – cartão cinza (volta).