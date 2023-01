Comerciantes autônomos já podem se credenciar para o Carnaval 2023 - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 09:41

Rio- A Riotur abriu, nesta quinta-feira (5), o credenciamento para que os vendedores autônomos interessados possam trabalhar durante os blocos de rua do Carnaval 2023.

As inscrições devem ser feitas pelo site , até o dia 12 de janeiro. Para realizar a inscrição, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência do município do Rio. Ao todo serão disponibilizadas 10 mil vagas, que serão sorteadas entre os inscritos no próximo dia 13.