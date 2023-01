Ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana) - Reprodução Google

Ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana)Reprodução Google

Publicado 01/01/2023 12:19

Rio - Um homem, identificado como Gilson Castro Silva, de 58 anos, morreu no início da manhã deste domingo (1º) após ser atropelado por um ônibus em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5h15 na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura da Praça do Lido. O trânsito no local estava bloqueado até às 5h devido ao Réveillon realizado na praia de Copacabana.

Ainda de acordo com a Corporação, equipes do quartel de Copacabana chegaram no local e encontraram a vítima já em óbito. Testemunhas disseram que o homem chegou a ser arrastado pela roda do veículo.

A Polícia Civil informou que a 12ª DP (Copacabana) investiga o acidente de trânsito que resultou na morte de Gilson. A perícia foi feita no local, e o motorista do coletivo e uma testemunha foram ouvidos na unidade. Agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.