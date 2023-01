Matheus Lemos de Souza era entregador de aplicativo e fazia uma entrega no Centro de São Gonçalo quando foi baleado - Reprodução

Matheus Lemos de Souza era entregador de aplicativo e fazia uma entrega no Centro de São Gonçalo quando foi baleadoReprodução

Publicado 02/01/2023 15:11 | Atualizado 02/01/2023 16:53

Rio – Matheus Lemos de Souza, de 21 anos morreu após ser baleado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no sábado passado (31). O rapaz era entregador de aplicativo e fazia uma entrega no Centro do município, quando entrou em uma rua errada e foi atingido por um tiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Colubandê foi acionado às 00h14 para a ocorrência na Rua Francisco Marques, altura do número 419. Matheus foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao hospital para verificar a entrada de um homem com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. No local, Matheus disse que era entregador de encomendas realizadas por aplicativo e, ao entrar na Rua Francisco Marques, criminosos atiraram contra ele.



O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo). A Polícia Civil disse em nota que testemunhas serão ouvidas e que investigações estão em andamento para tentar identificar a autoria dos disparos.