Washington Reis (MDB) toma posse como secretário de Transportes e Mobilidade UrbanaReprodução

Publicado 02/01/2023 15:07 | Atualizado 02/01/2023 16:08

Rio - O secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis (MDB), fez um alerta a criminosos nesta segunda-feira (2) para que parem de praticar furto de cabos, que afeta o sistema ferroviário no estado. A declaração foi feita a jornalistas após ser empossado no Palácio Guanabara , em Laranjeiras, Zona Sul do Rio."Já peço a essa bandidagem para não roubar cabo que a gente vai botar a polícia em cima e vai ter que devolver o cabo. O governador me deu essa determinação e nós vamos de madrugada aonde for buscar esses cabos com a polícia. O trem não vai parar", afirmou.O secretário, que é ex-prefeito de Duque de Caxias, também anunciou um programa de restauração da Linha Vermelha, no trecho entre a Ilha do Fundão e a Baixada Fluminense, que passou à administração estadual."Hoje mesmo iniciei a retomada da Linha Vermelha da Ilha até a Baixada. Ela foi estadualizada. Madrugamos lá. Uma limpeza enorme. Já vamos licitar asfalto, monitoramento, iluminação e sinalização”, disse.Washington Reis prometeu ainda "pegar firme no projeto da Linha 4", que liga a Zona Sul à Barra; ampliar a Linha 2 do metrô, levar o metrô para a Baixada e "colocar o trem nos trilhos". O novo secretário de Transportes afirmou que sua gestão vai fazer uma grande fábrica de ônibus, com veículos elétricos e a gás. "Vamos buscar todos os modais com combustíveis verdes", disse.O governador Cláudio Castro (PL) deu posse ao seu novo secretariado na manhã desta segunda-feira (2) em cerimônia realizada no Palácio Guanabara. O governo conta novas pastas como a da Mulher, de Habitação e Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. Castro ainda anunciou a extensão do programa Cidade Integrada nas comunidades Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, e no Cesarão, em Santa Cruz, Zona Oeste.