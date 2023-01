A Avenida Radial Oeste, que circunda o Maracanã, passará a se chamar Avenida Pelé - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 04/01/2023 12:26 | Atualizado 04/01/2023 12:31

Rio - A Prefeitura do Rio oficializou a mudança de nome de um trecho da Avenida Presidente Castelo Branco, mais conhecida como Radial Oeste, no Maracanã, na Zona Norte, que agora se chamará Avenida Rei Pelé. A iniciativa é uma homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos, falecido no último dia 29, aos 82 anos . O decreto foi publicado nesta quarta-feira (4), no Diário Oficial da cidade, e assinado pelo prefeito Eduardo Paes.O trecho escolhido tem início na altura da Avenida Maracanã e final na confluência da Avenida São Francisco Xavier com a Rua Oito de Dezembro, totalizando 1.470 metros de extensão.