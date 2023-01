Juan Davi assistia queima de fogos quando foi vítima de bala perdida - Reprodução/ Redes Sociaisl

Publicado 04/01/2023 10:10 | Atualizado 04/01/2023 10:22

Rio - Um homem morreu durante uma operação da Polícia Militar para localizar o suspeito de ter feito o disparo que matou o menino Juan Davi de Sousa Farias, de 11 anos, na noite de Réveillon. A ação aconteceu nesta terça-feira (3), na comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A criança foi atingida por uma bala perdida quando assistia a queima de fogos da varanda de casa, no mesmo município.

De acordo com a PM, equipes do 20º BPM (Mesquita) estiveram na comunidade após informações passadas ao Disque Denúncia afirmarem que homens armados foram vistos na região da Chatuba na data em que Juan Davi foi baleado. Na chegada ao local, os policiais foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Após os disparos, os militares encontraram um homem ferido, que foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), no bairro da Posse.

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, um homem não identificado e vindo de Mesquita deu entrada baleado e já sem vida na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda segundo a PM, não há confirmação de que ele tenha envolvimento com a morte do menino na virada do ano.

Na ação, os PMs apreenderam um fuzil; uma pistola; um kit Roni - que transforma uma pistola em uma submetralhadora -; uma capa de colete; munições; 489 trouxinhas de maconha; 20 pinos de cocaína; e três rádios comunicadores. A ocorrência foi encaminhada para a 53ª DP (Mesquita). A morte de Juan é investigada pelo Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Juan Davi foi encontrado caído e ferido, logo após a virada do ano. O menino assistia a queima de fogos da varanda de casa, quando foi atingido por uma bala perdida. Ele chegou a ser socorrido por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos, mas não resistiu aos ferimentos. No momento do disparo que atingiu a vítima, não havia operação do 20°BPM na região, de acordo com a Polícia Militar.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.