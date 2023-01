O enterro de Juan Davi terminou com queima de fogos - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 02/01/2023 14:58 | Atualizado 02/01/2023 16:06

Rio - O enterro de Juan Davi de Sousa Farias , de 11 anos, terminou com queima de fogos e comoção no Cemitério Municipal de Nilópolis, na Baixada, nesta segunda-feira (2). O menino foi encontrado pela família caído no chão logo após ser baleado na varanda de casa, em Mesquita, durante a virada do ano.

Durante o velório, que ocorreu por volta das 11h, o primo da vítima, Luis Felipe Alves, 29 anos, relatou que a família dançava e brincava antes da tragédia

“A gente não ouviu o disparo, foi como se um vidro tivesse quebrado, a gente até achou que a garrafa de champanhe tinha quebrado e cortado ele, mas quando a gente viu que a garrafa estava inteira e ele no chão ensanguentado, quase sem vida, nós deduzimos que podia ser um disparo. Aconteceu na varanda, nos anos que fomos pra lá sempre comemoramos ali, mas essa foi a primeira vez e a última que isso aconteceu porque agora não vai existir mais Natal e nem Ano Novo. Ele era o motivo daquilo tudo acontecer”, disse.

Durante o sepultamento, a mãe de Juan e demais familiares ficaram muito emocionados e não deram entrevistas. Nas redes sociais um outro primo lamentou a morte. “Primo eu lembro que você estava vivo ontem, comendo, dançando e hoje você não está mais entre nós. Isso me dói muito, sinto a sua falta e não consigo acreditar na sua perda”, disse no dia seguinte após a morte.

A mãe de Juan, Beatriz de Souza Alves, usou uma camisa com a foto do filho e tirou uma foto no lugar onde o menino foi baleado.

Beatriz de Souza Alves, mãe de Juan, na varanda aonde o filho foi baleado Arquivo Pessoal

Juan chegou a ser socorrido por familiares à UPA de Edson Passos, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, no momento do disparo que atingiu Juan, não havia operação do 20°BPM (Mesquita) na região, e a equipe foi acionada apenas para verificar a entrada de uma vítima de tirona unidade de saúde.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar o caso.