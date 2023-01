Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime - Divulgação

Publicado 01/01/2023 20:02 | Atualizado 01/01/2023 21:44

Rio - Um menino, identificado como Juan Davi de Souza Faria, de 11 anos, morreu vítima de bala perdida durante a queima de fogos de Réveillon, na madrugada de domingo (1º), em Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo relatos de testemunhas, a criança foi encontrada ferida e caída no chão logo após a virada do ano. Ele foi socorrido por familiares à UPA de Edson Passos, no entanto não resistiu e morreu.



De acordo com o 20°BPM (Mesquita), a equipe foi acionada para verificar a entrada de uma vítima de tiro na unidade. No local, os policiais foram informados sobre a morte de Juan. A ocorrência foi encaminhada à 53ª DP (Mesquita) e, posteriormente, à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que vai seguir investigando o caso. Agentes da DHBF estão ouvindo testemunhas e realizam outras diligências para apurar a autoria do disparo. Até o momento ninguém foi preso.

Procurada, a PM informou que, no momento do disparo que atingiu Juan, não havia operação do 20°BPM.

Amigos e familiares fazem homenagens à criança

Após a confirmação da morte de Juan, uma professora do menino, da Escola Municipal Machado de Assis, lamentou o ocorrido e fez uma homenagem para ele. "Está difícil de acreditar, está doendo muito. Você já está deixando saudades meu filhote. Queria hoje ouvir sua voz me desejando feliz Ano Novo, assim como fez no Natal. Ai meu coração. Eu e a tia Cristiane vamos te amar eternamente. Você veio ao mundo e trouxe consigo um jeito tão feliz de viver, isso nos inspira a ser grato a Deus por ter vivido ao seu lado. Com pouca idade nos ensinou muito, meu amor. Descanse em paz", desabafou a profissional.

Juan Davi será enterrado no Cemitério Municipal de Nilópolis, às 14h. O velório terá início às 8h. A família disponibilizou um ônibus para levar os parentes e amigos da criança.



Réveillon de 2022 também deixou criança morta por bala perdida

A pequena Alice Pamplona da Silva de Souza, de 5 anos, também foi vítima de bala perdida durante a queima de fogos no Réveillon de 2022 . Assim como Juan, a menina acompanhava a contagem regressiva para o ano novo junto com a família e amigos no Morro do Turano, no Rio Comprido. De acordo com testemunhas, ela foi atingida no pescoço, quando estava no quintal de casa.

Assim como Juan, Alice também foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 1h10 do dia 1º de 2022.