Carlos Flávio da Silva dos Santos, de 27 anos, foi preso no sábado (31), no Centro do Rio - Reprodução

Carlos Flávio da Silva dos Santos, de 27 anos, foi preso no sábado (31), no Centro do RioReprodução

Publicado 01/01/2023 19:02

Rio - Policiais da UPP Providência que participavam do esquema especial da Polícia Militar no Réveillon do Rio prenderam, na tarde de sábado (31), Carlos Flávio da Silva dos Santos, de 27 anos, suspeito de estuprar e aplicar golpes de tesoura contra a vizinha em São Gonçalo , no Natal (25). O homem foi localizado quando os agentes realizavam um patrulhamento de rotina próximo à rua Santo Cristo, no Centro do Rio.

Eles abordaram um homem expressando nervosismo com a presença dos agentes, de acordo com relato da equipe. Após consulta criminal, foi constatado um mandado de prisão contra ele por tentativa de homicídio e estupro. A ocorrência foi registrada na 5ªDP (Praça da Harmonia) e Carlos já está à disposição da Justiça.

A vítima, de 24 anos, foi agredida e violentada na frente da filha de três anos na madrugada de Natal (25), no bairro Almerinda. Segundo investigações, Carlos Flávio morava no bairro há cerca de três meses e a vítima não o conhecia.

Segundo relatos de familiares, o criminoso teria pulado o muro da residência por volta das 5h do dia 25, após a mulher chegar em casa das comemorações de Natal de sua família. Depois de entrar no quintal, ele arrombou a porta e invadiu o imóvel.



Depois de entrar, o criminoso estuprou a mulher, que tentou reagir. Com isso, ele teria pego uma tesoura e desferido um golpe no pescoço da mulher. Ao fugir do local, o homem deixou cair uma camisa. A vítima conseguiu pedir socorro a um ex-companheiro, que mora próximo ao local.

O caso foi registrado da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo e segue em investigação.