Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de informações sobre o paradeiro do criminosoDivulgação

Publicado 28/12/2022 10:33 | Atualizado 28/12/2022 13:54

Rio - Uma mulher, de 24 anos, foi estuprada e esfaqueada por um vizinho, dentro da própria casa, na madrugada de Natal (25) no bairro Almerinda, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O suspeito, identificado como Carlos Flávio da Silva dos Santos, de 27 anos, já é considerado foragido da justiça pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio. Contra ele, foi expedido um mandado de prisão.

De acordo com relatos das redes sociais, Carlos Flávio morava no bairro há cerca de três meses e a vítima não o conhecia. O crime ocorreu na frente da filha da mulher, de apenas 3 anos.Nesta terça (27), o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro do suspeito. O caso foi registrado da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo. O pedido de prisão foi decretado pelo Plantão Judiciário de Niterói.Segundo relatos de familiares, Carlos Flávio teria pulado o muro da residência por volta das 5h do dia 25, após a mulher chegar em casa das comemorações de Natal de sua família. Depois de entrar no quintal, ele arrombou a porta e invadiu o imóvel.Depois de entrar, o criminoso estuprou a mulher, que tentou reagir. Com isso, ele teria pego uma tesoura e desferido um golpe no pescoço da mulher. Ao fugir do local, o homem deixou cair uma camisa. A vítima conseguiu pedir socorro a um ex-companheiro, que mora próximo ao local.Os relatos ainda apontam que a mulher não pode voltar para a sua residência pois o criminoso ainda está solto e pode querer vingança. por conta disso, está sendo abrigada na casa de parentes.De acordo com a delegada titular da Deam, Carla da Conceição, a especializada segue em diligências pela região a fim de prender o autor dos crimes.Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:Central de atendimento: (021) 2253-1177 / 0300-253-1177WhatsApp: (021) 99973-1177Aplicativo: Disque Denúncia RJ