Homem é preso com mercadorias compradas com cartões clonados. Itens seriam revendidos posteriormenteDivulgação

Publicado 28/12/2022 18:55

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, nesta quarta-feira (28), um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em comprar e revender mercadorias pela internet com cartões clonados e revender posteriormente. Paulo Cesar Cardoso Manhães dos Santos, de 22 anos, foi capturado na Avenida Itaóca, na altura de um dos acessos ao Complexo do Alemão, na Penha, Zona Norte do Rio.



Seguindo informações obtidas pelo setor de inteligência da Polícia Civil, a equipe foi para o endereço informado e localizou Paulo se preparando para fazer a entrega de mercadorias compradas em um site online de vendas e revendas. Ele estava de posse de uma TV de 32 polegadas, um aparelho de ar condicionado e um jogo de panelas. O suspeito não reagiu à prisão e foi conduzido à 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada.

Segundo o delegado Vilson de Almeida, responsável pela distrital, Paulo faz parte da quadrilha especializada. As investigações continuam para tentar identificar os demais integrantes do grupo criminoso.