Adolescente foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 28/12/2022 15:56 | Atualizado 28/12/2022 17:01

Rio - Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, foi baleada na manhã desta segunda-feira (28) durante uma troca de tiros entre criminosos e homens que faziam a escolta de um caminhão em Benfica, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, criminosos tentaram realizar um roubo de carga na Rua Prefeito Olímpio de Melo e entraram em confronto com a escolta do veículo. Uma mulher passava pelo local e foi atingida. Equipes do 22º BPM (Maré) foram acionadas para o local e fizeram buscas na região, mas não encontraram os criminosos. A moto em que os suspeitos estavam foi deixada no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Benfica foram acionadas por volta das 7h20 para a rua com o objetivo de atender a vítima baleada. A mulher, que não teve a identidade revelada, teve ferimentos moderados, de acordo com a corporação.

Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). A vítima do disparo será ouvida e os agentes realizam investigação para esclarecer o fato. Até o momento, não há prisões.