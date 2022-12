Polícia Civil prende homem suspeito de roubar motoristas de aplicativo em Campo Grande - Divulgação

Publicado 28/12/2022 15:15

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, nesta quarta-feira (28), um homem suspeito de praticar roubos contra motoristas de aplicativo em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Marcos Vinícius Bernardo Carvalho, de 22 anos, foi localizado no mesmo bairro após ter um mandado de prisão expedido por roubo, extorsão e coação.



Conforme investigado pela distrital, Marcos estaria envolvido no roubo a um motorista de aplicativo no último dia 2, na Estrada da Cachamorra, em Campo Grande. O preso foi reconhecido por uma das vítimas. Na ocasião, dois homens solicitaram uma corrida por aplicativo de transporte e durante a viagem anunciaram o assalto, roubando pertences do motorista. Dias depois do roubo, Marcos, de posse dos dados pessoais da vítima, fez contato com a mesma por mensagem exigindo dinheiro. O criminoso também fez ameaças caso o motorista desse prosseguimento à investigação junto a 35ª DP (Campo Grande).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Vilson de Almeida, as investigações continuam para identificação e prisão do comparsa de Marcos Vinicius. A polícia também investiga a relação do preso com outros casos envolvendo roubo e extorsão a motoristas de aplicativo na região.



Marcos foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.