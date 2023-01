Primeiro dia de 2023 tem sol e praia cheia - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 01/01/2023 16:09 | Atualizado 01/01/2023 16:20

Rio – 2023 começou com um dia de sol na capital fluminense e os cariocas e turistas puderam curtir o primeiro dia do ano com o pé na areia.

A praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, continua cheia desde o show de 12 minutos de queima de fogos na virada do ano. A festa segue com banho de mar e calor de mais de 30º C na tarde deste domingo (1º), e também com muito lixo nas areias. Nas zonas Norte e Oeste, a temperatura chega a 35º C, com mínima de 20º C. Os números são do sistema Alerta Rio, da prefeitura.

fotogaleria

A noite contará com temperaturas amenas, entre 19º C e 22º C e céu parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. O tempo ainda fica firme na manhã desta segunda-feira (2), com mudança na parte da tarde, podendo ter pancadas de chuva isoladas. As temperaturas vão de 18º C a 34º C.

A previsão de pancadas de chuvas isoladas durante a tarde se mantém na terça (3) e quarta-feira (4), com mínima de 19º C e máxima de 37º C e 20º C e 36º C, respectivamente, com possibilidade de ventos moderados em ambos os dias.

Já a quinta-feira (5) terá chuva fraca a moderada durante todo o dia. A máxima é de 28º C e, a mínima, de 19º C sob um céu nublado a encoberto.