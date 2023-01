Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assistem cerimônia de posse do presidente no telão do cinema no palácio do Catete. Na foto, de camisa vermelha, Simone Nogueira, 51, analista de RH e Cecília Isidoro, de 60 anos, professora de enfermagem da UFRJ - Érica Martin/ Agência O DIA

Publicado 01/01/2023 18:29

Rio - Cariocas e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram no Cine Museu da República, o cinema de rua instalado no Palácio do Catete, na Zona Sul do Rio, na tarde deste domingo (1º), para acompanhar a cerimônia de posse . Dezenas de pessoas, entre elas famílias e grupos de apoiadores do presidente compareceram carregando faixas e vestindo blusas com o slogan da campanha do Lula durante as Eleições de 2022. O público se dividiu entre as cadeiras disponibilizadas do lado interno e externo do cinema.

Simone Nogueira, de 51 anos, analista de Recursos Humanos, e Cecília Isidoro, 60, professora de enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), integraram o público no cinema de rua. Bastante emocionada com o momento que estava presenciando, Simone afirmou que o Brasil vai voltar a ter esperança de um futuro melhor. A analista também falou sobre a previsão do tempo, que indicava chuva no momento da posse, mas não aconteceu.

"Como muita gente, temos muitas críticas ao PT, mas eu acredito que ninguém aguentava mais o ódio gratuito. Era previsto chuva, mas o céu abriu para esse dia. Estava nublado e tudo foi embora com o ex-presidente. Nós vamos voltar a ter esperança, nós iremos voltar a ter sonhos. Iremos cobrar, mas essa posse representa voltarmos a sonhar, ter dignidade. Estou muito emocionada. Ele recebendo a faixa daquelas pessoas representando o povo brasileiro vai ficar para a história. O nosso povo vai voltar a sonhar", afirmou Simone.



A analista se refere ao momento que o presidente recebeu a faixa pelas mãos de pessoas que representam a sociedade . São eles: Ivan Baron, com paralisia cerebral provocada por uma meningite viral; o menino Francisco, de 10 anos, morador de Itaquera, e que ficou em primeiro lugar em 2022 no campeonato de natação da Federação Aquática Paulista; cacique Raoni Metuktire, 90 anos, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, reconhecido mundialmente; Weslley Rodrigues Rocha, de 36 anos, metalúrgico do ABC desde os 18 anos; Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, professor de português e morador de Curitiba e Jucimara Fausto dos Santos, cozinheira e moradora de Maringá; Flávio Pereira, 50 anos, artesão que esteve presente na vigília em Curitiba durante a prisão de Lula.

Antes de ser colocada no presidente, a faixa passou pelas mãos de todos os representantes e foi colocada, enfim, pela cozinheira Jucimara. Lula se mostrou emocionado com o momento histórico.