Lula recebeu a faixa presidencial das mãos do povo Divulgação

Publicado 01/01/2023 17:19 | Atualizado 01/01/2023 19:23

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu a rampa do Palácio do Planalto neste domingo, 1º, acompanhado por cidadãos que representam "a riqueza e a diversidade do povo brasileiro", como afirmou o cerimonial da posse. Além disso, também levou em uma coleira a cadelinha Resistência, adotada por ele e pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, no período em que ele esteve preso em Curitiba.

Com recusa de Jair Bolsonaro (PL) em passar a faixa presidencial, o presidente recebeu a faixa pelas mãos de pessoas que representam a sociedade. São eles: Ivan Baron, com paralisia cerebral provocada por uma meningite viral; o menino Francisco, de 10 anos, morador de Itaquera, e que ficou em primeiro lugar em 2022 no campeonato de natação da Federação Aquática Paulista; cacique Raoni Metuktire, 90 anos, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, reconhecido mundialmente; Weslley Rodrigues Rocha, de 36 anos, metalúrgico do ABC desde os 18 anos; Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, professor de português e morador de Curitiba e Jucimara Fausto dos Santos, cozinheira e moradora de Maringá; Flávio Pereira, 50 anos, artesão que esteve presente na vigília em Curitiba durante a prisão de Lula; e Aline Sousa, 33 anos, mãe de sete filhos e faz parte da terceira geração de catadores da família. Ela faz parte da secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores, do Movimento Nacional de Catadoras, que representa a classe no Distrito Federal.

Antes de ser colocada no presidente, a faixa passou pelas mãos de todos os representantes e foi colocada, enfim, por Aline. Lula se mostrou emocionado com o momento histórico.



No rito de posse dos presidentes, o mandatário que assume o cargo recebe a faixa das mãos do antecessor. Entretanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o País às vésperas da posse de Lula para não passar-lhe a faixa presidencial.