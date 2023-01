Aline coloca a faixa presidencial em Lula - Reprodução/Instagram Lula

Publicado 02/01/2023 10:49

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu a rampa do Palácio do Planalto neste domingo, 1º, acompanhado por cidadãos que representam "a riqueza e a diversidade do povo brasileiro", como afirmou o cerimonial da posse.

Uma delas foi Aline Sousa, 33 anos. Ela é catadora de recicláveis desde os 14 anos e a 3ª geração de catadora na família. Sua mãe e avó materna trabalham na mesma cooperativa.

Mãe de sete filhos, sendo seis meninos e uma menina, em 2012 Aline foi eleita diretora Secretária da Rede CENTCOOP-DF e três anos depois se tornou a primeira Presidenta da Rede. Hoje está no seu terceiro mandato.

Em entrevista à "Globo News", ela disse que a pergunta que passa pela cabeça dela é "Por que eu?". "Num cenário de 60 milhões, por que uma catadora de materiais recicláveis coloca a faixa em um dos maiores presidentes da República do Brasil. Um dos melhores, né?", comentou.

"A realidade de catador é uma realidade bem invisível. Invisibilizado, o resíduo também. Então escolher uma catadora para participar de um ato desse, que ficaria conhecida mundialmente, a sensação foi de muita emoção, segurei o choro", declarou.

Aline ingressou no Movimento Nacional de Catadoras como articuladora nacional em 2013 representando os catadores e catadoras do Distrito Federal. Atualmente é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores.

Ela também é beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, onde desde 2009 e mais outras 30 famílias de catadores que também foram contemplados.

Antes de de ser colocada no presidente por Aline, a faixa passou pelas mãos de todos os outros sete representantes.

São eles: Ivan Baron, com paralisia cerebral provocada por uma meningite viral; o menino Francisco, de 10 anos, morador de Itaquera, e que ficou em primeiro lugar em 2022 no campeonato de natação da Federação Aquática Paulista; cacique Raoni Metuktire, 90 anos, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, reconhecido mundialmente; Weslley Rodrigues Rocha, de 36 anos, metalúrgico do ABC desde os 18 anos; Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, professor de português e morador de Curitiba e Jucimara Fausto dos Santos, cozinheira e moradora de Maringá; Flávio Pereira, 50 anos, artesão que esteve presente na vigília em Curitiba durante a prisão de Lula.