Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 02/01/2023 08:47 | Atualizado 02/01/2023 13:22

O Diário Oficial também publicou os despachos:



- que determina à CGU reavaliar no prazo de 30 dias as decisões que impuseram sigilo sobre informações e documentos da administração pública;

- que determina aos ministros o encaminhamento de propostas que retirem do processo de privatização empresas como Petrobras, Correios e EBC;

- que determina à Secretaria-Geral elaboração de proposta de recriação do programa Pró-catadores;

- que determina ao Ministério do Meio Ambiente a elaboração de uma proposta para nova regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Em edição especial do DOU, ainda no dia 1º foram publicadas as nomeações dos 37 ministros que compõe a equipe de Lula.