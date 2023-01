Marina Silva foi defendida pelos clientes - Reprodução/Twitter

Marina Silva foi defendida pelos clientesReprodução/Twitter

Publicado 02/01/2023 20:55 | Atualizado 02/01/2023 20:56

Brasília - A ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática Marina Silva (Rede-SP) foi ofendida nesta segunda-feira (2) em um restaurante em Brasília. Após ser xingada, a aliada do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a defesa de clientes do estabelecimento.

Segundo imagens que circulam nas redes sociais, uma mulher exaltada pergunta se a ministra não tinha vergonha de trabalhar ao lado de um ladrão, referindo-se a Lula. As falas dela revoltaram os outros clientes, que começaram a gritar “respeita a Marina”, “respeita o Lula”, “viva Marina” e “viva Lula”.

Os funcionários do estabelecimento foram até a ofensora e a retiraram do local sem qualquer gesto de violência. As pessoas presentes aplaudiram e aproveitaram para ovacionar a chefe da pasta de Meio Ambiente e da Mudança Climática, que respondeu fazendo o gesto de coração.

Marina revelou que tentou dialogar com a mulher que a ofendeu, mas relatou que a moça não demonstrou interesse em conversar. Silva também contou que a cliente se surpreendeu ao perceber que as outras pessoas presentes no restaurante não a apoiaram.

Assista ao vídeo:

A ministra Marina Silva acaba de ser xingada por uma bolsonarista no restaurante Greens em Brasília



A bolsonarista foi conduzida para fora do restaurante por funcionários, enquanto Marina foi muito aplaudida por todos pic.twitter.com/XovlmjTz2o — tatuturema (@tatuturema) January 2, 2023

Quem é Marina Silva?

Marina Silva iniciou sua trajetória política no Acre e se tornou vereadora de Rio Branco em 1989, ainda filiada ao PT. Em 1991, virou deputada estadual e, quatro anos depois, passou a ser senadora. Por conta do seu conhecimento ambiental, aceitou ser ministra do Meio Ambiente no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ela concorreu à presidência da República em três oportunidades: 2010, 2014 e 2018. No ano passado, Marina descartou disputar o cargo e resolveu apoiar Lula já no primeiro turno.

Eleita para o cargo de deputada federal, foi convidada por Lula para ser ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática. Ela aceitou prontamente o convite e assumiu a função nesta segunda, um dia após a posse do petista.