Funai muda de nome e presidente do órgão comemora: 'Momento histórico' - Reprodução / Instagram

Funai muda de nome e presidente do órgão comemora: 'Momento histórico' Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2023 18:11

A Fundação Nacional do Índio (Funai) passou a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas, de acordo com alteração publicada nesta segunda-feira (2). Criada há 56 anos, a organização mudou de nome após pedido antigo de indigenistas e entidades que lutam pela causa indígena.



Entre as organizações está a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) , que tem como liderança Sonia Guajajara , escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ministra dos Povos Indígenas.

A alteração foi feita devido ao uso do termo "índio", considerado preconceituoso e impreciso por especialistas, já que generaliza as mais de 300 etnias existentes no Brasil.



Na manhã desta segunda-feira, a deputada federal Joenia Wapichana esteve na sede do órgão, onde recebeu homenagens de servidores e delegações. Primeira indígena a ser escolhida para liderar a Funai em 56 anos, Joenia discursou ao lado de outras lideranças.



Durante o evento, foram feitos diversos rituais com maracás e defumação para fazer a purificação das salas.



Até 29 de dezembro, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o órgão era comandado pelo delegado federal Marcelo Xavier , visto com desafeto por indígenas e indigenistas.

"É um momento histórico para os povos indígenas do Brasil, que, depois de tanta afronta, retrocesso e tendo o único órgão indigenista totalmente sucateado, desmantelado, hoje, retomar a Funai. Uma Funai que é nossa", escreveu Joenia em publicação nas redes sociais.

A cerimônia também contou com a presença do cacique Raoni Metuktire, uma das principais lideranças indígenas do país e um dos responsáveis por passar a faixa presidencial a Lula no dia da posse. Também estiveram no local a deputada federal Celia Xakriaba (PSOL-MG) e o novo secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba.



"Serão muitos desafios para reestruturar, organizar os trabalhos e atender as demandas que assolam nossos territórios indígenas. Reafirmo meu compromisso de continuar na defesa dos direitos dos povos indígenas, sempre atuando de forma coletiva, transparente e comprometida e agora junto com o nosso presidente Lula ", escreveu Joenia.

"Ainda como deputada federal na atual legislatura, única indígena, devo seguir alguns procedimentos para então ser nomeada e assumir, oficialmente, a presidência da Funai. Mas é uma alegria ter essa recepção, poder conhecer a estrutura da Funai e contar com o apoio de todos e todas nessa conquista histórica", continuou.



"Um marco na reconstrução do nosso país, mas para os povos indígenas que retornam a ser ouvidos, como a demarcação, proteção e fiscalização das terras indígenas."