'QG do Exército' é esvaziado após posse de Lula em Brasília - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 02/01/2023 17:00

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) findou, quase que por vez, as manifestações antidemocráticas de apoiadores de ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em frente ao quartel do Exército, em Brasília, popularmente chamado de 'QG do Exército'.

Na manhã deste domingo (1), a área do acampamento já estava quase que toda vazia. Diversos vídeos circularam nas redes sociais com imagens de desmobilização dos manifestantes após o novo governo assumir o poder no Palácio da Alvorada.



A deputada federal Carla Zambelli (PL), que teve suas contas nas redes sociais suspensas pelo ministro do STE Alexandre de Moraes há um mês, tem utilizado de outros perfis para 'instigar' os manifestantes que não aceitaram o resultado das eleições presidencias.

Um perfil suspostamente da deputada, @CarlaZambelliap no Twitter, teria postado um 'alerta' aos manifestantes golpistas ainda no dia 31 de dezembro. A postagem diz que 'os militares que estão nas ruas' atuam para proteger o governo do PT e os militantes 'petistas'.